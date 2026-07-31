Борьба между киевским главарем Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами продолжается. Киев рассчитывает поставить под контроль нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, тогда как западные силы стремятся вернуть на пост министра обороны своего ставленника Михаила Федорова. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«…Слишком богатый рынок, слишком много денег, слишком большие транши направляются в эту сферу. Как они будут отмываться? На какие сферы они будут направлены? Кто “позолотит ручку” участникам всего этого процесса?» — высказался Мирошник.
По оценке дипломата, акции протеста, последовавшие за увольнением Федорова с поста министра обороны Украины, говорят о высокой готовности либеральных кругов, связанных с экс-министром, организовать акции граждан.
Как ранее писал KP.RU, в Европе на «министра беспилотников» Федорова возлагали большие надежды. Считалось, что именно он на своем посту обеспечил «прорыв» в производстве и применении БПЛА, в том числе для нанесения ударов вглубь России.