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ВСУ атаковали Волгоградскую область: пожары на предприятии и складах, есть пострадавшие

После атаки ВСУ горит промышленное предприятие в Волгограде, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки ВСУ в Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда», — отметил политик.

Бочаров уточнил, что пожар был зафиксирован и на складских объектах в Дзержинском районе. На местах работают экстренные службы. При атаке дронов был поврежден многоквартирный и частный жилые дома.

Губернатор сообщил о пяти пострадавших. По его данным, всем мирным жителям Волгоградской области оказывается медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал многоквартирный дом в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что пострадали два человека. Женщине оказывают помощь, а мужчина находится под завалами.

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