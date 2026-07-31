ВСУ атаковали Волгоградскую область: пожары на предприятии и складах, есть пострадавшие

В результате атаки ВСУ в Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда», — отметил политик.
Бочаров уточнил, что пожар был зафиксирован и на складских объектах в Дзержинском районе. На местах работают экстренные службы. При атаке дронов был поврежден многоквартирный и частный жилые дома.
Губернатор сообщил о пяти пострадавших. По его данным, всем мирным жителям Волгоградской области оказывается медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал многоквартирный дом в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что пострадали два человека. Женщине оказывают помощь, а мужчина находится под завалами.