ВС РФ «Ланцетом» уничтожили реактивную систему залпового ВСУ в Сумской области

Работа на такой дистанции требует высокой выучки и устойчивой связи с разведывательными подразделениями. Как отметили в военном ведомстве, «Ланцет» позволяет уверенно поражать цели в оперативной глубине обороны противника, не входя в зону действия его ближних средств противовоздушной обороны.