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ВС РФ «Ланцетом» уничтожили реактивную систему залпового ВСУ в Сумской области

Расчёт морпехов поразил замаскированную цель с расстояния более 20 километров прямым попаданием.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы расчёта барражирующего боеприпаса «Ланцет» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожили реактивную систему залпового огня ВСУ в Сумской области. Об этом KP.RU сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем обнаружили и идентифицировали цель, замаскированную в лесном массиве. Расстояние от оператора до объекта превышало 20 километров. Благодаря высокой точности комплекса и профессиональным действиям расчёта «Ланцет» поразил РСЗО прямым попаданием, после чего разведывательный дрон «Zala» зафиксировал успешное выполнение задачи.

Работа на такой дистанции требует высокой выучки и устойчивой связи с разведывательными подразделениями. Как отметили в военном ведомстве, «Ланцет» позволяет уверенно поражать цели в оперативной глубине обороны противника, не входя в зону действия его ближних средств противовоздушной обороны.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях, создавая полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Ранее KP.RU писал, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Новая Сечь в Сумской области, полностью вытеснив оттуда украинские подразделения.

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