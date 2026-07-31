Бойцы «Востока» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Запорожье

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили выдвижение группы ВСУ к передовым позициям в Запорожской области. Противник пытался скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения и незаметно пройти к нашим позициям. Данные о перемещении живой силы передали операторам ударных БПЛА. По группе противника были нанесены удары БПЛА “Молния”. После того как часть группы ВСУ была уничтожена, остальные боевики пытались бежать, но были уничтожены расчетами FPV-дронов», — говорится в сообщении.