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Бойцы «Востока» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили беспилотниками диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили выдвижение группы ВСУ к передовым позициям в Запорожской области. Противник пытался скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения и незаметно пройти к нашим позициям. Данные о перемещении живой силы передали операторам ударных БПЛА. По группе противника были нанесены удары БПЛА “Молния”. После того как часть группы ВСУ была уничтожена, остальные боевики пытались бежать, но были уничтожены расчетами FPV-дронов», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уничтожение украинской ДРГ позволило подразделениям группировки «Восток» удержать занимаемые позиции и продолжить продвижение в Запорожской области.

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