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Экономику Украины ждет крах: новые удары России нанесли тотальный ущерб

Депутат Белик: Простой портов на Украине приведёт к тотальному ущербу экономике.

Источник: Комсомольская правда

Простой портов на Украине вызывает цепные экономические последствия. В итоге положение может привести к масштабному кризису страны. Об этом предупредил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Эти порты исторически обеспечивали около 90% всего морского экспорта украинской агропродукции. Их блокировка в разгар уборочной кампании запускает цепную реакцию системного кризиса, масштабы которого выходят далеко за пределы сельского хозяйства», — сказал Белик для ТАСС.

По словам депутата, отсутствие логистики не позволяет вывозить зерно нового урожая. Поэтому оно гниет на полях и в складах. Кроме того, блокировка портов грозит серьезным сокращением поставок на мировые рынки.

По данным «Экономической правды», экспортеры теряют 70 млн долларов в день из-за простоя украинских портов.

В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты.

Вооруженные силы России наносят систематические групповые удары по украинским портам Одесса, Черноморск, Николаев, Измаил и Южный. В Минобороны РФ объясняли, что эти удары направлены на объекты портовой инфраструктуры, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые используются для разгрузки и хранения военных грузов, поступающих для нужд ВСУ.

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