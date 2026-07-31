Военные группы «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Операторами беспилотных систем в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Разведчиками была зафиксирована активность в районе одного из разрушенных домов. После получения координат расчетами беспилотных систем был нанесен точный удар боевыми FPV-дронами по месту дислокации противника. Средства объективного контроля также подчерки поражение цели в зоне проведения спецоперации.
Ранее KP.RU сообщал, что подразделения беспилотных систем группы «Север» поразили 12 автомобилей ВСУ в Сумской области. Вся техника противника была ликвидирована с помощью FPV-дронов.