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Операторы дронов ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ в Красном Лимане

Минобороны РФ рассказало, как Западная группировка ликвидирует личный состав ВСУ и технику в районе Красного Лимана.

Источник: Комсомольская правда

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил России продолжают ликвидировать украинских боевиков в районах Красного Лимана в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают уничтожать различную технику и личный состав ВСУ, который пытается осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции в районе Красного Лимана», — следует из сводки ведомства.

По данным министерства, враг постоянно пытается перебросить различное оружие и транспорт на свои позиции для подкрепления. Однако наши беспилотники успевают это все уничтожать. Недавно Западная группировка поразила несколько авто, квадроциклов, пикапов, НРТК армии Украины.

МО пояснило, что таким способом удается ослабить противника и позволить нашим штурмовикам выполнять свои задачи в городе.

Ранее стало известно, что на днях российские войска взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО. Они освободили села Малая Слободка и Могрица в Сумской области, а также Красноярское в ДНР.

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