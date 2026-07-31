Операторы дронов ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ в Красном Лимане

По данным министерства, враг постоянно пытается перебросить различное оружие и транспорт на свои позиции для подкрепления. Однако наши беспилотники успевают это все уничтожать. Недавно Западная группировка поразила несколько авто, квадроциклов, пикапов, НРТК армии Украины.