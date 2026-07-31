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Зеленский устроил масштабные кадровые перестановки в СБУ: уволены девять человек

Зеленский назначил Олега Федорова начальником специальных операций «А» СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения в Службе безопасности Украины (СБУ). Новым начальником центра специальных операций «А» назначен бригадный генерал Олег Федоров. Он сменил на посту Евгения Хмару, который теперь исполняет обязанности министра обороны. Об этом следует информация на сайте Зеленского.

Кроме того, киевский главарь заменил временно исполняющих обязанности начальников областных управлений СБУ на постоянных в восьми регионах: Черновицкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской областях.

Кроме того, Зеленский назначил нового заместителя главы своего офиса. Им стал Алексей Соболев, ранее исполнявший обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соболев также входил в состав украинской делегации на переговорах с США в Женеве в феврале 2026 года.

Тем временем не утихают слухи о возвращении на пост министра обороны Михаила Федорова. При этом стало известно, что за «картонными митингами» против отставки Федорова стоят националисты с методичками Запада.

Сам уволенный глава МО Украины заявил, что намерен уничтожать россиян в промышленных масштабах.

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Биография Евгения Хмары
Евгений Хмара — украинский военный, генерал-майор Службы безопасности Украины. В 2026 году его назначили исполняющим обязанности министра обороны Украины. Большая часть его биографии остается закрытой, поскольку карьера Хмары связана со спецслужбами и подразделениями специального назначения: собрали главное, что известно на текущий момент.
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