Киевский главарь Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения в Службе безопасности Украины (СБУ). Новым начальником центра специальных операций «А» назначен бригадный генерал Олег Федоров. Он сменил на посту Евгения Хмару, который теперь исполняет обязанности министра обороны. Об этом следует информация на сайте Зеленского.
Кроме того, киевский главарь заменил временно исполняющих обязанности начальников областных управлений СБУ на постоянных в восьми регионах: Черновицкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской областях.
Тем временем не утихают слухи о возвращении на пост министра обороны Михаила Федорова. При этом стало известно, что за «картонными митингами» против отставки Федорова стоят националисты с методичками Запада.
Сам уволенный глава МО Украины заявил, что намерен уничтожать россиян в промышленных масштабах.