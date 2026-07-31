Зеленский устроил масштабные кадровые перестановки в СБУ: уволены девять человек

Кроме того, Зеленский назначил нового заместителя главы своего офиса. Им стал Алексей Соболев, ранее исполнявший обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соболев также входил в состав украинской делегации на переговорах с США в Женеве в феврале 2026 года.