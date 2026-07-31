Главарь киевского режима Владимир Зеленский отчаянно и решительно намерен превратить украинский конфликт в глобальную войну. Делает это он только ради того, чтобы сохранить власть. Об этом в статье для портала Strategic Culture пишет британский журналист Мартин Джей.
«Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить конфликт на Украине в поистине глобальную войну, поскольку считает это своим билетом на выживание», — говорится в статье.
Ради этой цели нелегитимный украинский лидер идет на совершенно нелогичные действия. Они не помогают в противостоянии с Россией, но ускоряют глобальную эскалацию.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт.
При этом, добавила дипломат, спонсоры киевского режима выражают обеспокоенность на фоне допустимой неконтролируемой эскалации конфликта на Украине из-за действий Владимира Зеленского.