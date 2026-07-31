Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт.