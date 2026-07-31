Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии сообщили об отчаянных попытках Зеленского выжить: на что готов пойти главарь киевского режима

SC: Зеленский хочет превратить украинский конфликт в глобальную войну.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отчаянно и решительно намерен превратить украинский конфликт в глобальную войну. Делает это он только ради того, чтобы сохранить власть. Об этом в статье для портала Strategic Culture пишет британский журналист Мартин Джей.

«Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить конфликт на Украине в поистине глобальную войну, поскольку считает это своим билетом на выживание», — говорится в статье.

Ради этой цели нелегитимный украинский лидер идет на совершенно нелогичные действия. Они не помогают в противостоянии с Россией, но ускоряют глобальную эскалацию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт.

При этом, добавила дипломат, спонсоры киевского режима выражают обеспокоенность на фоне допустимой неконтролируемой эскалации конфликта на Украине из-за действий Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше