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Пожар начался на объекте Wildberries в Волгограде после атаки ВСУ

В Wildberries заявили о перестройке логистики после возгорания в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки киевского режима на логистический объект Wildberries в Волгограде произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По предварительной информации, среди сотрудников пострадавших нет. В компании уточнили, что логистические процессы были оперативно перестроены. Прием поставок и отправка заказов продолжаются через другие склады.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ дронами атаковали промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса в Волгогладской области. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, на объекте произошел пожар. Пострадали пять человек.

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