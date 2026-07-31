Пожар начался на объекте Wildberries в Волгограде после атаки ВСУ

В результате атаки киевского режима на логистический объект Wildberries в Волгограде произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
По предварительной информации, среди сотрудников пострадавших нет. В компании уточнили, что логистические процессы были оперативно перестроены. Прием поставок и отправка заказов продолжаются через другие склады.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ дронами атаковали промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса в Волгогладской области. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, на объекте произошел пожар. Пострадали пять человек.