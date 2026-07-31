С режима беспилотной опасности началось утро 31 июля в Свердловской области

На Среднем Урале утром 31 июля объявлен режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Жителей предупреждают о введении ограничений связи и мобильного интернета.
Свердловчан просят не снимать и не распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, а также не подбирать обломки или пытаться перемещать их.
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