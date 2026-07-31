Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С режима беспилотной опасности началось утро 31 июля в Свердловской области

В регионе ввели ограничения связи и мобильного интернета.

На Среднем Урале утром 31 июля объявлен режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Жителей предупреждают о введении ограничений связи и мобильного интернета.

Свердловчан просят не снимать и не распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, а также не подбирать обломки или пытаться перемещать их.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше