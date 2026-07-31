В Челябинской области утром 31 июля ввели режим «Беспилотная опасность»

Утром 31 июля в Челябинской области объявили беспилотную опасность. Режим ввели в 08:30. Власти региона информируют граждан о том, что в отдельных районах возможно временное ухудшение качества мобильной связи и снижение скорости доступа к интернету.
Жителей призывают не поддаваться панике, сохранять хладнокровие и проявлять осмотрительность. Рекомендации по действиям зависят от местонахождения человека. Если сигнал застал на улице или в транспорте — нужно как можно скорее найти укрытие: подойдет подземный переход либо ближайшее капитальное здание. Находясь в квартире или доме, следует переместиться в помещение, где нет окон, — так риск получения травм существенно снижается.
При выявлении подозрительных объектов необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и сообщить о ситуации.
Кроме того, в период действия режима категорически не разрешается вести фото- и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов, а также фиксировать работу средств противовоздушной обороны.
В Челябинской области на время действия режима «Беспилотная опасность» разработан определенный порядок действий. ИА «Первое областное» публиковало подробную инструкцию.