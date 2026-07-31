В Челябинской области утром 31 июля ввели режим «Беспилотная опасность»

Жителей призывают не поддаваться панике, сохранять хладнокровие и проявлять осмотрительность. Рекомендации по действиям зависят от местонахождения человека. Если сигнал застал на улице или в транспорте — нужно как можно скорее найти укрытие: подойдет подземный переход либо ближайшее капитальное здание. Находясь в квартире или доме, следует переместиться в помещение, где нет окон, — так риск получения травм существенно снижается.