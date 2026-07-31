Украина все больше утрачивает возможность повлиять на исход конфликта с Россией. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве.
Журналист отметил, что для Незалежной окно возможностей может закрыться.
«Осенью и зимой массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике», — сказал он после массированных авиаударов ВС России по военным объектам.
Ваннер назвал это очень четко продуманной стратегией. При этом Украина не имеет защиты от российского вооружения. И сейчас все стали свидетелями этому.
Только накануне, напомним, Вооруженные силы РФ поразили три сухогруза, которые Вооруженные силы Украины использовали в своих целях.
А в Харьковской области ВС России с помощью «Гераней» поразили опоры ЛЭП. Кроме того, в Харьковской области расчетом беспилотного летательного аппарата «Герань» был нанесен удар по складу дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).