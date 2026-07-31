Мэр Пензы пропустит День города Омска из-за террористической атаки ВСУ

«Добрый день, уважаемые жители и гости города Омска, от всей души поздравляю с днем вашего замечательного города! К сожалению, в этот праздничный день не могу быть с вами лично, по долгу службы пришлось вернуться по пути в аэропорт. Пензу и Омск разделяют тысячи километров, объединяет общая любовь к родной земле, трудолюбие. Омск и Пенза — города трудовой доблести, мы гордимся своими жителями, активными, уважающими спорт и здоровый образ жизни. Вместе с вами планировал принять участие в забеге Сибирского международного марафона. Физкульт-привет от наших спортсменов, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой, пусть Омск и дальше процветает, оставаясь надежной опорой Сибири и всей России. Победа — за нами, враг будет разбит», — заявил на видео Денисов.