Мэр Пензы пропустит День города Омска из-за террористической атаки ВСУ

Визит мэра города Пензы в Омск на День города отменен из-за происшествия. Об этом в пятницу, 31 июля 2026 года, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
«В адрес омичей поступают поздравления. Мэр Пензы Олег Вячеславович Денисов должен был лично приехать на наш праздник, но из-за террористической атаки ВСУ на город не смог этого сделать», — сообщил в своем канале в мессенждере «Макс» мэр Омска Сергей Шелест.
Вместо личного присутствия Денисов прислал видеопоздравление, в котором поясняет, что планировал принять участие в Международном сибирском марафоне в Омске. Он поздравил омичей с наступающим праздником и принес извинения за отмененный визит.
«Добрый день, уважаемые жители и гости города Омска, от всей души поздравляю с днем вашего замечательного города! К сожалению, в этот праздничный день не могу быть с вами лично, по долгу службы пришлось вернуться по пути в аэропорт. Пензу и Омск разделяют тысячи километров, объединяет общая любовь к родной земле, трудолюбие. Омск и Пенза — города трудовой доблести, мы гордимся своими жителями, активными, уважающими спорт и здоровый образ жизни. Вместе с вами планировал принять участие в забеге Сибирского международного марафона. Физкульт-привет от наших спортсменов, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой, пусть Омск и дальше процветает, оставаясь надежной опорой Сибири и всей России. Победа — за нами, враг будет разбит», — заявил на видео Денисов.
Как передают СМИ Пензы, 30 июля 2026 года на складах «Вайлдберриз» в Пензе и Сарапуле (Удмуртская Республика) из-за атак украинских БПЛА возникли пожары, сотрудников эвакуировали.