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В городе Березани под Киевом появился столб дыма на фоне воздушной тревоги

«Страна»: в городе Березани под Киевом поднимается столб дыма.

Источник: Комсомольская правда

Столб дыма наблюдают местные жители над городом Березань в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Журналисты опубликовали видео, на котором виден высокий столб густого черного дыма. На опубликованных изданием кадрах видно, как над городом поднимается высокий столб густого дыма. О том, какой именно объект загорелся, не сообщается.

При этом в Киеве и Киевской области продолжает действовать режим воздушной тревоги.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам.

Кроме того, ВС РФ ударили по заводу, который выпускает двигатели для ракет FP-5 Фламинго.

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