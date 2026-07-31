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ВС России поразили сухогруз, используемый ВСУ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ вечером 30 июля продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

«На переходе морем южнее Одессы — морское судно типа “сухогруз”, осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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