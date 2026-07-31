ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса и сухогруз на переходе морем

Вооруженными Силами Российской Федерации вечером 30 июля нанесены удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту «Одесса». А также на переходе морем южнее Одессы российская армия ударила по сухогрузу, который доставлял военный груз в один из портов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.