ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса и сухогруз на переходе морем

Вооруженными Силами Российской Федерации вечером 30 июля нанесены удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту «Одесса». А также на переходе морем южнее Одессы российская армия ударила по сухогрузу, который доставлял военный груз в один из портов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.
Утром 30 июля, напомним, ВС РФ ударили по заводу, который выпускает двигатели для ракет FP-5 Фламинго.
А в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам.