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Почти 400 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 371 украинский беспилотник над территорией России, в том числе и в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе отражают массированную террористическую атаку БПЛА, повреждены многоквартирный и частый дома. Ранения получили пять человек. Также были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складских помещениях в одном из районов.

Кроме того, в ночь на пятницу в Ростовской области при атаке украинских дронов ранен человек, повреждены жилые дома и горит лес.

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