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Силы ПВО России уничтожили за ночь 371 дрон ВСУ над регионами страны

ВС РФ отбили массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за ночь 31 июля уничтожили 371 украинский беспилотник на регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Крым, Республике Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее средства противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшие сутки сбили 59 украинских беспилотников самолётного типа над семью регионами РФ. Вражеские дроны были поражены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей, а также над Крымом, Удмуртией и Пермским краем.

Минобороны передавало, что 30 июля Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

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