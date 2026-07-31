Силы ПВО России уничтожили за ночь 371 дрон ВСУ над регионами страны

Российские средства противовоздушной обороны за ночь 31 июля уничтожили 371 украинский беспилотник на регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны России.
Ранее средства противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшие сутки сбили 59 украинских беспилотников самолётного типа над семью регионами РФ. Вражеские дроны были поражены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей, а также над Крымом, Удмуртией и Пермским краем.
Минобороны передавало, что 30 июля Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
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