Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция уведомила Россию и Украину о готовности быстро организовать переговоры

В правительстве Турции заявили, что уже передали послания по переговорам Москве и Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Турция уведомила Москву и Киев о готовности в срочном порядке организовать на своей территории новый раунд переговоров по разрешению конфликта. Об этом РИА Новости заявил источник в турецком правительстве.

По его словам, правительства двух государств уже получили важные послания.

«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», — поделился деталями собеседник агентства.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, Россия всегда была и будет открыта для переговоров. Москва выступает исключительно за достижение своих целей дипломатическим путем. Однако союзники Незалежной постоянно подталкивают ее к продолжению боев, снабжая страну оружием и деньгами. По словам представителя Кремля, украинское руководство по-прежнему не готово к мирному урегулированию.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше