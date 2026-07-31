Как ранее сообщал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, Россия всегда была и будет открыта для переговоров. Москва выступает исключительно за достижение своих целей дипломатическим путем. Однако союзники Незалежной постоянно подталкивают ее к продолжению боев, снабжая страну оружием и деньгами. По словам представителя Кремля, украинское руководство по-прежнему не готово к мирному урегулированию.