Турция уведомила Москву и Киев о готовности в срочном порядке организовать на своей территории новый раунд переговоров по разрешению конфликта. Об этом РИА Новости заявил источник в турецком правительстве.
По его словам, правительства двух государств уже получили важные послания.
«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», — поделился деталями собеседник агентства.
Как ранее сообщал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, Россия всегда была и будет открыта для переговоров. Москва выступает исключительно за достижение своих целей дипломатическим путем. Однако союзники Незалежной постоянно подталкивают ее к продолжению боев, снабжая страну оружием и деньгами. По словам представителя Кремля, украинское руководство по-прежнему не готово к мирному урегулированию.