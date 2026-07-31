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Что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

В пятницу утром Татарстан подвергся массированной атаке украинских беспилотников, которые пытались атаковать промышленные и гражданские объекты. Силы ПВО успешно отразили налет — жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сегодня сбила над регионами РФ 371 украинский беспилотник, в том числе над Татарстаном.

На территории Татарстана ночью был введен режим беспилотной опасности.

По информации РСЧС республики, в городах Казань, Чистополь, Заинск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск и Зеленодольск была зафиксирована угроза атаки. Сейчас ее уже отменили.

Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска (Бегишево). На данный момент их сняли.

В пятницу утром глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил, что БПЛА пытался атаковать логистический центр. По его словам, атака была успешно отражена.

Из-за опасности атаки БПЛА Ozon эвакуировал работников со своего склада в Зеленодольске. В компании отметили, что эвакуация прошла за считаные минуты. «Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу», — добавили там.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ на фоне атаки сообщили, что складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает в штатном режиме.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев также сообщил об уничтожении двух БПЛА над городом.

Он отметил, что разрушений объектов и пострадавших в результате атаки не зафиксировано, технологические процессы не нарушены.

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