Что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сегодня сбила над регионами РФ 371 украинский беспилотник, в том числе над Татарстаном.
На территории Татарстана ночью был введен режим беспилотной опасности.
По информации РСЧС республики, в городах Казань, Чистополь, Заинск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск и Зеленодольск была зафиксирована угроза атаки. Сейчас ее уже отменили.
Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска (Бегишево). На данный момент их сняли.
В пятницу утром глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил, что БПЛА пытался атаковать логистический центр. По его словам, атака была успешно отражена.
Из-за опасности атаки БПЛА Ozon эвакуировал работников со своего склада в Зеленодольске. В компании отметили, что эвакуация прошла за считаные минуты. «Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу», — добавили там.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ на фоне атаки сообщили, что складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает в штатном режиме.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев также сообщил об уничтожении двух БПЛА над городом.
Он отметил, что разрушений объектов и пострадавших в результате атаки не зафиксировано, технологические процессы не нарушены.