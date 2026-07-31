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Замкомбата Ильин: боевики ВСУ начали минировать камеры GoPro

Заминированные камеры GoPro находят в Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять экшн-камеры GoPro в качестве самодельных взрывных устройств. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки войск «Центр» Артем Ильин.

По словам офицера, опасные находки фиксируются в Днепропетровской области. Противник оставляет в районе позиций привлекающие внимание предметы, предположительно, при участии инженерно-саперных подразделений.

Главной особенностью такой ловушки является мгновенная детонация. Как пояснил Ильин, когда человек поднимает оставленную камеру, на ней загорается красный свет и сразу же происходит взрыв.

Российские военные призывают соблюдать предельную бдительность и не трогать бесхозные гаджеты и подозрительные предметы в зонах ведения боевых действий.

Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали, что украинские военные минируют бытовые предметы. Отмечалось, что в освобожденных поселках ВСУ оставляют заминированные книжки и детские игрушки.

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