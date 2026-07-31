Замкомбата Ильин: боевики ВСУ начали минировать камеры GoPro

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять экшн-камеры GoPro в качестве самодельных взрывных устройств. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки войск «Центр» Артем Ильин.
По словам офицера, опасные находки фиксируются в Днепропетровской области. Противник оставляет в районе позиций привлекающие внимание предметы, предположительно, при участии инженерно-саперных подразделений.
Главной особенностью такой ловушки является мгновенная детонация. Как пояснил Ильин, когда человек поднимает оставленную камеру, на ней загорается красный свет и сразу же происходит взрыв.
Российские военные призывают соблюдать предельную бдительность и не трогать бесхозные гаджеты и подозрительные предметы в зонах ведения боевых действий.
Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали, что украинские военные минируют бытовые предметы. Отмечалось, что в освобожденных поселках ВСУ оставляют заминированные книжки и детские игрушки.