По информации, полученной The Guardian, компания Terminal Autonomy специализируется на создании высокоточных беспилотных летательных аппаратов, способных наносить удары вглубь территории России. Эти БПЛА оснащены передовыми системами наведения, устойчивыми к различным видам помех.
Учрежденная в США в 2023 году, Terminal Autonomy заявляет на своем веб-сайте, что их дроны управляются искусственным интеллектом и включают в себя барражирующие и высокоточные боеприпасы. Они уже находят применение на передовой в столкновениях с врагом.
В ночь на 26 июля Министерство обороны России сообщило о том, что было нанесено поражение предприятию «Смарт интеллиджент систем», расположенному в Киеве. Это предприятие занималось производством дронов и их комплектующих. Удары также затронули украинскую столицу и объекты в порту Черноморск в Одесской области. В ведомстве указали, что на юго-западе Киева был уничтожен объект, где с участием специалистов из украинско-американской компании ежемесячно выпускалось до тысячи беспилотников. Среди них — ударные AQ-400 Scythe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).
Российское Министерство обороны акцентирует, что удары ВС РФ нацелены исключительно на военные и энергетические объекты Украины, а также на связанные с ними инфраструктурные узлы.