СМИ раскрыли подробности об уничтоженном заводе США в Киеве

В ночь на 26 июля Министерство обороны России сообщило о том, что было нанесено поражение предприятию «Смарт интеллиджент систем», расположенному в Киеве. Это предприятие занималось производством дронов и их комплектующих. Удары также затронули украинскую столицу и объекты в порту Черноморск в Одесской области. В ведомстве указали, что на юго-западе Киева был уничтожен объект, где с участием специалистов из украинско-американской компании ежемесячно выпускалось до тысячи беспилотников. Среди них — ударные AQ-400 Scythe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).