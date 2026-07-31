«Я не ищу ракет»: Трамп высказался о конфликте на Украине

Вашингтон стремится к установлению мира на Украине, а не к наращиванию вооружений Киева. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times (FT).
«Проще говоря, мы хотим, чтобы конфликт Украины и России завершился. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп также допустил отмену передачи Киеву лицензии для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Американский лидер отметил, что речь идет об «очень необычном вооружении», к которому «нужно проявлять некоторую осторожность в том, кому мы выдаем лицензии».
Такое заявление прозвучало всего через два дня после переговоров в Белом доме, после которых Владимир Зеленский утверждал, что Вашингтон якобы дал согласие на передачу украинской стороне технологий, необходимых для производства боеприпасов для Patriot.