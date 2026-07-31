Зеленский вернулся «с дыркой от бублика»: визит в США стал провальным

«Зеленский приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит, даже если бы очень захотели. А просит он много лет одно и то же: чтобы США воевали за него с Россией, а также со всеми, кто РФ помогает», — отметил украинский политик.