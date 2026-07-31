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Зеленский вернулся «с дыркой от бублика»: визит в США стал провальным

Медведчук: Зеленский снова хотел вовлечь США в войну с РФ, но вернулся ни с чем.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе последней поездки в США снова хотел развязать большую войну и втянуть в нее главу Белого дома Дональда Трампа. Но вернулся из Америки лишь с дыркой от бублика. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит, даже если бы очень захотели. А просит он много лет одно и то же: чтобы США воевали за него с Россией, а также со всеми, кто РФ помогает», — отметил украинский политик.

Цели этих действий главаря киевского режима масштабные, отметил Медведчук. Чтобы украинский конфликт финансировали бесконтрольно, закрывали глаза на чудовищную коррупцию, Израиль подчинили Украине, а потом и Брюссель, потому что Незалежная «защищает Европу».

Напомним, после закрытой для прессы встречи в Белом доме Зеленский немногословно, но весьма оптимистично отчитался о беседе с президентом Трампом. А сочувствующая Украине американская пресса буквально ликовала. Но, согласно, инсайтам, главарь киевского режима вернулся из Вашингтона ни с чем.

Более того, после встречи президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Зеленскому с призывом завершить украинский конфликт. И последний от такого требования явно не в восторге.

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