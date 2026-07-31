Минобороны России сообщило о взятии Веровки в Харьковской области и Стенок в ДНР

Веровка перешла под контроль вооруженных сил РФ при наступательных действиях группировки войск «Север», Стенки — группировки войск «Юг». Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось о взятии Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Красноярского в ДНР и Юрченково в Харьковской области.