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Минобороны России сообщило о взятии Веровки в Харьковской области и Стенок в ДНР

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Веровка перешла под контроль вооруженных сил РФ при наступательных действиях группировки войск «Север», Стенки — группировки войск «Юг». Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось о взятии Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Красноярского в ДНР и Юрченково в Харьковской области.