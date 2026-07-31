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Силы ПВО за неделю сбили 5103 беспилотника ВСУ

МО РФ: силы ПВО за неделю уничтожили 5103 беспилотника ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средствами ПВО за неделю сбиты 5103 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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