ВС РФ за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВСУ

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими войсками. Кроме того, огневое поражение было нанесено военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним.