ВС РФ за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации в период с 25 по 31 июля нанесли один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по ключевым военным и инфраструктурным объектам Украины, сообщили в Минобороны России.
«С 25 по 31 июля Вооруженными силами РФ нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА», — говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.
В результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими войсками. Кроме того, огневое поражение было нанесено военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним.
Также высокоточные удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников и по инфраструктуре морских портов Украины, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.