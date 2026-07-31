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ВС РФ за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВСУ

С 25 по 31 июля российские войска нанесли один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК, портовой инфраструктуре, аэродромам и складам ВСУ. Поражены пункты дислокации военных и наемников, цеха БПЛА и объекты ТЭК.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Российской Федерации в период с 25 по 31 июля нанесли один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по ключевым военным и инфраструктурным объектам Украины, сообщили в Минобороны России.

«С 25 по 31 июля Вооруженными силами РФ нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА», — говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими войсками. Кроме того, огневое поражение было нанесено военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним.

Также высокоточные удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников и по инфраструктуре морских портов Украины, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

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