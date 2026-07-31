Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Российские военные за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ, а также уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа “сухогруз”, четыре типа “балкер”, два буксира, килекторное судно и десантный катер», — сказано в сообщении.

Также за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

Накануне вечером российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту «Одесса» и морское судно, доставляющее военный груз в один из портов Украины.

В четверг в Минобороны РФ сообщали, что в течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах «Одесса» и «Южный», еще два — на переходе морем в районе Одессы.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше