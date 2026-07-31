В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

В четверг в Минобороны РФ сообщали, что в течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах «Одесса» и «Южный», еще два — на переходе морем в районе Одессы.