В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

«В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа “сухогруз”, четыре типа “балкер”, два буксира, килекторное судно и десантный катер», — сказано в сообщении.
Также за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.
Накануне вечером российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту «Одесса» и морское судно, доставляющее военный груз в один из портов Украины.
В четверг в Минобороны РФ сообщали, что в течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах «Одесса» и «Южный», еще два — на переходе морем в районе Одессы.