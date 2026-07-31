Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат

Напомним, что с конца марта 2026 года правительство соседнего государства неоднократно сообщало об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранительные структуры по результатам расследований указывали на украинское происхождение таких дронов. По меньшей мере три из них несли на себе неразорвавшийся боеприпас.