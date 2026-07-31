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Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат

Ано Туртиайнен призвал Москву не верить словам правительства из Хельсинки.

Воздушное пространство Финляндии используется для атак вглубь российской территории. Соответствующее заявление сделал переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии, основатель местной партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен в интервью журналистам информационного агентства «РИА Новости». Иностранец прокомментировал заверения властей своей страны о том, что они якобы запрещают использовать небо в этих целях. По мнению западного представителя, верить таким высказываниям Москва не должна.

Этому нельзя верить… Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России.

Ано Туртиайнен
экс-парламентарий Финляндии

Напомним, что с конца марта 2026 года правительство соседнего государства неоднократно сообщало об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранительные структуры по результатам расследований указывали на украинское происхождение таких дронов. По меньшей мере три из них несли на себе неразорвавшийся боеприпас.