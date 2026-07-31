ВС РФ за неделю поразили 31 судно, используемое в интересах ВСУ

Российские войска за прошедшую неделю поразили 31 морское судно, задействованное в интересах украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны России.
«В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что в число пораженных целей вошли 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, а также килекторное судно и один десантный катер.
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