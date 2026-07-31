Средства ПВО за неделю сбили 5103 украинских БПЛА и четыре ракеты «Нептун»

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожили более пяти тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов, а также ракеты «Нептун» и снаряды HIMARS, сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше