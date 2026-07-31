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Средства ПВО за неделю сбили 5103 украинских БПЛА и четыре ракеты «Нептун»

Средства ПВО РФ уничтожили за неделю 5103 украинских беспилотника самолетного типа, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 7 реактивных снарядов HIMARS производства США и 69 управляемых авиабомб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожили более пяти тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов, а также ракеты «Нептун» и снаряды HIMARS, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.

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