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В Совфеде объяснили удары ВС РФ по порту Одессы

Вооруженные силы России нанесли очередной удар по порту Одессы. Эти атаки являются прямым и соразмерным ответом на текущий политический курс Киева. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России. Против этого Вооруженные силы Российской Федерации предпринимают адекватные ответные действия, лишая тем самым украинский режим возможности такие удары наносить», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Карасин также акцентировал внимание на том, что российская армия фиксирует новые успехи каждый день.

«Только сегодня, судя по сообщениям, был сбит 371 беспилотник. И это продолжается ежедневно», — подытожил сенатор.

До этого в Минобороны России отчитались о высокоточном ударе по порту Одессы. Целью атаки стали резервуары с горючим. Помимо этого, военные поразили сухогруз с военным грузом, который следовал южнее города. Для удара применялись ракеты «воздух-земля» и ударные беспилотники.