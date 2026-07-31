«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России. Против этого Вооруженные силы Российской Федерации предпринимают адекватные ответные действия, лишая тем самым украинский режим возможности такие удары наносить», — пояснил собеседник «Ленты.ру».