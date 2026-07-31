В Совфеде объяснили удары ВС РФ по порту Одессы

«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России. Против этого Вооруженные силы Российской Федерации предпринимают адекватные ответные действия, лишая тем самым украинский режим возможности такие удары наносить», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Карасин также акцентировал внимание на том, что российская армия фиксирует новые успехи каждый день.
«Только сегодня, судя по сообщениям, был сбит 371 беспилотник. И это продолжается ежедневно», — подытожил сенатор.
До этого в Минобороны России отчитались о высокоточном ударе по порту Одессы. Целью атаки стали резервуары с горючим. Помимо этого, военные поразили сухогруз с военным грузом, который следовал южнее города. Для удара применялись ракеты «воздух-земля» и ударные беспилотники.