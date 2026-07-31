Черноморский флот за неделю уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота ВМФ России за прошедшую неделю уничтожили три безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.
На минувшей неделе в военном ведомстве также отчитывались об успешном уничтожении вражеской морской техники в акватории Черного моря. Тогда силами Черноморского флота было ликвидировано семь безэкипажных катеров ВСУ.
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