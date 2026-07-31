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Черноморский флот за неделю уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

В ходе боевой работы за прошедшую неделю силы Черноморского флота РФ уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Силы Черноморского флота ВМФ России за прошедшую неделю уничтожили три безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.

На минувшей неделе в военном ведомстве также отчитывались об успешном уничтожении вражеской морской техники в акватории Черного моря. Тогда силами Черноморского флота было ликвидировано семь безэкипажных катеров ВСУ.

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