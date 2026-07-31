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Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 1:23. Над городом сбивали вражеские дроны. В этот период над городом уничтожили два БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Опасность отменили в 2:55.

«В результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент удара он находился на улице», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.

По информации губернатора, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, а также одна машина, уточнил Развожаев.

Он отметил, что минувшей ночью силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили над городом 10 БПЛА.

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