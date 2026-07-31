Один человек погиб в Севастополе при атаке ВСУ

«В результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент удара он находился на улице», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По информации губернатора, сбитый БПЛА упал рядом с жилыми домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, а также одна машина, уточнил Развожаев.
Он отметил, что минувшей ночью силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили над городом 10 БПЛА.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше