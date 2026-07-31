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ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО

Вооруженные Силы РФ за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Группировка «Центр» освободила пять поселков в ДНР, «Север» взяла под контроль пять пунктов в Сумской и Харьковской областях, «Юг» освободила Стенки в ДНР, а «Восток» — Коммунаровку в Днепропетровской области.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные Силы Российской Федерации в период с 25 по 31 июля освободили и взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшего продвижения за прошедшую неделю добились подразделения группировки войск «Центр», освободившие в ДНР сразу пять населенных пунктов: Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике.

На северном направлении подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов. В Сумской области под контроль российских сил перешли Новая Сечь, Могрица и Малая Слободка, а в Харьковской области — Юрченково и Веровка.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Восток» в ходе успешных активных действий освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области.

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