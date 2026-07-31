ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО

Вооруженные Силы Российской Федерации в период с 25 по 31 июля освободили и взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
Наибольшего продвижения за прошедшую неделю добились подразделения группировки войск «Центр», освободившие в ДНР сразу пять населенных пунктов: Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике.
На северном направлении подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов. В Сумской области под контроль российских сил перешли Новая Сечь, Могрица и Малая Слободка, а в Харьковской области — Юрченково и Веровка.
В свою очередь, подразделения группировки войск «Восток» в ходе успешных активных действий освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области.