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Народный фронт передал десантникам автомобили для борьбы с БПЛА

Они получили два модернизированных ГАЗ-66 для оснащения мобильных огневых групп.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный фронт передал военнослужащим Воздушно-десантных войск два модернизированных автомобиля ГАЗ-66 для оснащения мобильных огневых групп. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Передача техники состоялась в преддверии Дня ВДВ. Автомобили прошли расконсервацию, техническое обслуживание и проверку всех систем.

«Легендарные “шишиги” были специально переоборудованы для работы мобильных огневых групп. Народный фронт на системной основе оказывает помощь военнослужащим и уверен, что эта техника поможет эффективнее выполнять поставленные задачи и, самое главное, сохранит жизни бойцов», — рассказал представитель Народного фронта Павел Кондратский.

Один из автомобилей оснастили боевым модулем с турелью кругового вращения для борьбы с беспилотниками, противокумулятивной решеткой и противоосколочной защитой. На втором установили усиленный кузов, универсальную турель с регулировкой по высоте и дополнительное оборудование. Обе машины получили современные средства энергоснабжения, прожекторы для обнаружения БПЛА и системы размещения боекомплекта.

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