Подразделения российской группировки войск «Север» за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в приграничных регионах и нанесли существенный урон бронетехнике противника, сообщили в Минобороны России.
«На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск “Север” взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.
В ходе успешных действий российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.
По данным оборонного ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 1495 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили 16 боевых бронированных машин (ББМ), 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.