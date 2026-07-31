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Бойцы «Севера» взяли под контроль пять населенных пунктов и уничтожили 16 ББМ

Бойцы группировки «Север» за неделю взяли под контроль Новую Сечь, Могрицу и Малую Слободку в Сумской области, а также Юрченково и Веровку в Харьковской области. За неделю также уничтожено 16 бронемашин и 9 орудий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения российской группировки войск «Север» за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в приграничных регионах и нанесли существенный урон бронетехнике противника, сообщили в Минобороны России.

«На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск “Север” взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.

В ходе успешных действий российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

По данным оборонного ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 1495 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили 16 боевых бронированных машин (ББМ), 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

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