Группировка «Запад» за неделю улучшила положение по переднему краю

Подразделения российской группировки войск «Запад» за прошедшую неделю нанесли ощутимый урон военной технике и живой силе противника, а также улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России.
«В течение недели подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, потери украинской стороны на данном направлении за неделю превысили 1500 военнослужащих.
Кроме того, российские военные уничтожили 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, восемь боевых бронированных машин и 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.