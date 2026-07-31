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«Южная» группировка освободила Стенки в ДНР и уничтожила 176 автомобилей ВСУ

Российская «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Стенки в ДНР. Нанесено поражение соединениям ВСУ, морской пехоты и теробороны. Потери противника за неделю превысили 1290 военнослужащих. Также нашими военными уничтожено 26 бронемашин и 176 автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«Вчера решительными действиями подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики», — говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.

За прошедшую неделю российские войска нанесли поражение силам 15 бригад противника, в том числе семи механизированным, мотопехотной, двум аэромобильным, горно-штурмовой, а также подразделениям морской пехоты и теробороны.

По данным оборонного ведомства, недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» составили более 1290 военнослужащих. Кроме того, противник лишился 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.