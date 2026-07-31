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Группировка «Центр» за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

Российская группировка «Центр» за прошедшую неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР: Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское. Недельные потери противника на данном направлении превысили 2510 военнослужащих.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения российской группировки войск «Центр» за прошедшую неделю в результате успешных действий освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«На прошедшей неделе подразделения группировки войск “Центр” освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.

За неделю российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады специального назначения «Азов»*.

По данным оборонного ведомства, потери противника на данном направлении за неделю превысили 2510 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и четырех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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