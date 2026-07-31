Подразделения российской группировки войск «Центр» за прошедшую неделю в результате успешных действий освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
«На прошедшей неделе подразделения группировки войск “Центр” освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.
За неделю российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады специального назначения «Азов»*.
По данным оборонного ведомства, потери противника на данном направлении за неделю превысили 2510 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и четырех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
* Запрещенная в России террористическая организация.