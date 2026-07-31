По данным оборонного ведомства, за неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Восток» превысили 2500 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 30 боевых бронированных машин (ББМ), 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.