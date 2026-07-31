Подразделения российской группировки войск «Восток» за прошедшую неделю в результате активных действий освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области и нанесли существенный урон бронетехнике противника, сообщили в Минобороны России.
«В течение недели активными действиями подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области», — говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.
В ходе успешного продвижения российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике соединений противника: механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад морской пехоты.
По данным оборонного ведомства, за неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Восток» превысили 2500 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 30 боевых бронированных машин (ББМ), 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.