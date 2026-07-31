Группировка «Днепр» за неделю уничтожила 100 автомобилей и семь станций РЭБ ВСУ

Группировка «Днепр» за прошедшую неделю поразила формирования шести бригад ВСУ, морской пехоты и теробороны, которые потеряли до 340 военнослужащих. Также из строя были выведены бронемашина, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы противника.