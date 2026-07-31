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Группировка «Днепр» за неделю уничтожила 100 автомобилей и семь станций РЭБ ВСУ

Группировка «Днепр» за прошедшую неделю поразила формирования шести бригад ВСУ, морской пехоты и теробороны, которые потеряли до 340 военнослужащих. Также из строя были выведены бронемашина, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения российской группировки войск «Днепр» за прошедшую неделю нанесли существенный урон технике и живой силе противника, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие семь дней украинские войска потеряли на данном направлении до 340 военнослужащих.

Кроме того, российские военные уничтожили одну боевую бронированную машину, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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