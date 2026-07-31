Домам и соцобъектам в Самаре могут присвоить имена участников СВО

В Самаре планируют проводить большую работу по сохранению памяти о погибших участниках СВО. Проект документа, который регламентирует это, подготовили в мэрии.
Предполагается, что в честь погибших бойцов можно будет называть отдельные здания и социальные объекты, принадлежащие муниципалитету. Также планируется вести Книги памяти.
Кроме того, документ регламентирует установку арт-объектов, размещение баннеров и другого информативного контента.
Ранее закон об увековечении погибших при защите Отечества утвердили на региональном уровне. Он предполагает проведение патриотических уроков, установку мемориальных досок, реализацию общественных инициатив