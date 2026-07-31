Как минимум 8 человек пострадали при атаке ВСУ на автобус Краснодар—Донецк

Атака автобуса произошла на фоне массированного удара беспилотников по российским регионам в ночь на 31 июля. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями нескольких субъектов России и акваториями Азовского и Черного морей.