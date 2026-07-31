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В Госдуме оценили шансы на завершение СВО к 2026 году

Россия пока не видит оснований для завершения специальной военную операции к концу 2026 года, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, обсуждать сроки можно будет только после полного выполнения поставленных задач СВО.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Соболев уверен, что для завершения военного противостояния российской армии необходимо выйти к западным границам Украины. Он пояснил, что сделать это следует, так как дальность современных беспилотников постоянно растет, и нынешней глубины буферной зоны со временем окажется недостаточно.

«Европа не оставит возможности спокойно жить. Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее в Совете Федерации обозначили желаемый срок окончания специальной военной операции. Глава комитета по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия нацелена завершить ее в течение этого года. Однако, по его словам, реализация этого плана не зависит исключительно от усилий Москвы, воли российских военных и решимости россиян. На достижение цели влияет сложный комплекс обстоятельств, среди них — внутренняя собранность российских структур, международная обстановка и действия западных стран.

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