В Госдуме оценили шансы на завершение СВО к 2026 году

Ранее в Совете Федерации обозначили желаемый срок окончания специальной военной операции. Глава комитета по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия нацелена завершить ее в течение этого года. Однако, по его словам, реализация этого плана не зависит исключительно от усилий Москвы, воли российских военных и решимости россиян. На достижение цели влияет сложный комплекс обстоятельств, среди них — внутренняя собранность российских структур, международная обстановка и действия западных стран.