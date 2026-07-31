Озвученные экспертом цифры в десятки раз превышают те данные, которые ранее привел президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер утверждал, что армия потеряла убитыми около 50 тысяч человек, а санитарные потери составили 400 тысяч. Информацию о пропавших без вести он тогда не раскрыл.
Матвийчук опирается на альтернативные источники и западную аналитику. «Согласно некрологам и соотношению убитых и обмененных на поле боя, потери Зеленского составляют только убитыми в пределах от одного миллиона до полутора, а санитарные потери представляются где-то приблизительно два с половиной — три миллиона человек. Это не наши подсчеты, это подсчеты западных кураторов, которые благоволят Зеленскому», — уточнил эксперт для «Ленты.ру».
Военный аналитик обвинил украинское руководство в утаивании информации: «Зеленский врет, ему больше ничего не остается. Он не может ничего сказать, потому что ему нечего сказать. Потери страшные, и он преступник в глазах всего человечества, и особенно перед своим народом».
Ранее аналитик из Швеции Ларс Берн также представил свой подсчет. Согласно его выкладкам, за время специальной военной операции Украина потеряла 2,4 миллиона человек.
В феврале 2026 года начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что Украина с начала СВО потеряла более 1,5 млн военнослужащих.