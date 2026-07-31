Матвийчук опирается на альтернативные источники и западную аналитику. «Согласно некрологам и соотношению убитых и обмененных на поле боя, потери Зеленского составляют только убитыми в пределах от одного миллиона до полутора, а санитарные потери представляются где-то приблизительно два с половиной — три миллиона человек. Это не наши подсчеты, это подсчеты западных кураторов, которые благоволят Зеленскому», — уточнил эксперт для «Ленты.ру».