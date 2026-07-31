«Завод проживет до первой ясной ночи»: военкоры оценили выпуск ракет Patriot для Украины

Коц отдельно упомянул Южмаш в Днепре, а также механический и химический заводы в Павлограде, где сохранились компетенции, связанные с ракетной техникой и твердотопливными двигателями. Однако, по его оценке, угроза ударов и близость линии фронта не позволяют считать эти площадки безопасными для нового производства.