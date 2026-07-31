«Завод проживет до первой ясной ночи»: военкоры оценили выпуск ракет Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности передачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Ранее, 8 июля, американский лидер публично обещал предоставить Киеву такое разрешение, однако 30 июля заявил Financial Times, что пока «не уверен» в этом решении.
Новости Mail спросили военных корреспондентов Александра Коца и Александра Сладкова, сможет ли лицензионное производство сократить дефицит ракет-перехватчиков и насколько реалистично размещение такого предприятия непосредственно на Украине.
По мнению Коца, получение политического разрешения — лишь первый и самый простой этап. Производство PAC-3 MSE* требует длительного цикла и участия сотен поставщиков. По приведенным им данным, выпуск одной ракеты занимает около 24 месяцев, а изготовление двигателя — до 30 месяцев. В производственной кооперации задействовано более 400 предприятий.
Одним из главных ограничений Коц назвал производство головок самонаведения. По его словам, эти компоненты для мирового рынка выпускаются на одном предприятии Boeing в Хантсвилле, которое за прошлый год изготовило около 650−700 изделий.
«Вот оно, горлышко. Сколько денег ни вливай», — подчеркнул военкор.
В 2025 году Lockheed Martin поставила 620 ракет PAC-3 MSE. Компания и Пентагон рассчитывают в рамках семилетней программы увеличить годовые мощности примерно с 600 до 2000 перехватчиков. При этом продукция распределяется между армией США и многочисленными зарубежными заказчиками.
Военкор «Комсомольской правды» указал, что из-за дефицита боеприпасов украинские расчеты уже вынуждены экономить и в некоторых случаях запускать по баллистической цели один перехватчик вместо двух—четырех.
Специальный корреспондент ВГТРК Сладков также считает, что дополнительные производственные мощности не позволят быстро изменить соотношение между количеством российских средств поражения и доступных Украине перехватчиков. По оценке Сладкова, Россия выпускает около 100 баллистических ракет в месяц, тогда как США производят примерно вдвое меньше ракет для Patriot.
Производительность украинского оборонного комплекса не сможет конкурировать с нашим ракетным напором — даже при помощи США и остальных стран НАТО.
«Они не пробивают ПВО — они ее разоряют»
Отдельной проблемой для Украины военкоры называют массированные комбинированные удары, при которых одновременно применяются беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
«Они не пробивают ПВО — они ее разоряют», — описал Коц последствия таких атак.
По его словам, сначала дешевые беспилотники заставляют украинские расчеты выходить на позиции и расходовать боеприпасы. После этого по наиболее важным объектам применяются баллистические ракеты.
Топить космос дровами дорого: три-четыре миллиона долларов за пуск. Прикрыть все нечем, приходится выбирать. Киев и аэродромы — или энергетика, железная дорога, порты. Выбирают Киев.
В ночь на 6 июля украинская сторона сообщила, что ее ПВО не смогла перехватить ни одну из 29 запущенных баллистических ракет. За два налета — 2 и 6 июля — из 53 ракет цели достигли 49, отмечает Коц.
По словам Сладкова, из-за ограниченного числа средств ПВО Украина вынуждена сосредоточивать их на прикрытии портов, мостов, дорог и центров принятия решений. При этом состояние украинской противовоздушной обороны военкор оценивает критически: «ПВО находится в полной деградации», а результативность российских ударов существенно выросла.
Если в начале СВО мы говорили о сбитии ракет, то сегодня просто идет избиение тех целей, которые мы для себя наметили.
«Массированный удар одновременно решает две задачи: уничтожение системы ПВО и поражение намеченных целей. Либо поражение большого количества целей. Мы уже ближе ко второму варианту», — говорит Сладков.
Сладков добавил, что продолжительные удары по одному направлению могут вынуждать украинскую сторону перебрасывать туда дефицитные средства ПВО. После этого огонь, по его словам, может быть перенесен на менее защищенные объекты.
При появлении у Украины новых средств ПВО российская сторона будет в первую очередь стремиться обнаружить и вывести их из строя, полагает военкор. Комплексы Patriot, включая радиолокационные станции, командные пункты и пусковые установки, он отнес к приоритетным целям.
По словам Сладкова, при комбинированных атаках одновременно применяются средства, различающиеся дальностью, способностью преодолевать ПВО, типом и массой боевой части, а также заметностью на пути к цели. На первом этапе большое количество более дешевых беспилотников создает повышенную нагрузку на расчеты, заставляет их реагировать на множество целей и расходовать боекомплект. Затем могут применяться баллистические и оперативно-тактические ракеты, предназначенные для поражения основных целей.
«Сорок лет доверия ради тридцати ракет»
Передача лицензии может означать как финальную сборку из иностранных комплектующих, так и постепенную локализацию отдельных компонентов. Быстро перейти к полному циклу Украина не сможет, сходятся во мнении военкоры.
Даже оформление экспортного контроля, по оценке Коца, может занять от полугода до года. Затем потребуются сертификация производства, обучение персонала, заключение контрактов с сотнями смежников и строительство площадки.
Коц также привел в пример Германию, где создается производственная площадка для ракет GEM-T. Немецкая линия предполагает прежде всего сборку и интеграцию компонентов, а первые поставки ожидаются в 2027 году. Проект реализует COMLOG — совместное предприятие Raytheon и MBDA.
Другой пример — Япония. Mitsubishi Heavy Industries выпускает около 30 ракет PAC-3 в год и теоретически может удвоить производство, однако увеличение мощностей ограничивается нехваткой головок самонаведения Boeing.
По словам Коца, Япония собирает ракеты семейства Patriot с конца 1980-х годов, получила доступ к производству PAC-3 в 2005 году, а к выпуску новейшей модификации PAC-3 MSE — только в декабре 2025-го.
Сорок лет доверия ради тридцати ракет. Киев хочет сразу MSE — самую сложную. Во время войны.
Сладков также обратил внимание на зависимость японского производства от американских компонентов. По его оценке, даже технологически развитой Японии не удалось добиться полной самостоятельности, поэтому украинская локализация может растянуться на десятилетия.
«Нет особой разницы, будет это полный цикл или сборка. Мы будем наблюдать за производствами, которые собирают ракеты или выпускают необходимые компоненты», — пояснил он.
Почему производство вынесут в Европу
Главным препятствием для размещения производства непосредственно на Украине военные корреспонденты назвали его уязвимость для российских ударов.
Даже если это будет глубокий бункер, он доступен для наших ракет, предназначенных для разрушения заглубленных объектов.
По его словам, предприятие по производству перехватчиков Patriot вошло бы в число десяти наиболее приоритетных целей для российских войск. «Вот вам и трудности», — добавил военкор.
На уязвимость такого производства указал и Коц: «Завод ракетных двигателей на простреливаемой территории живет до первой ясной ночи».
По оценке военкора «КП», именно угроза ударов делает европейскую площадку наиболее вероятным вариантом. Он сослался на сообщения Reuters о том, что сборку могут организовать в Германии или другой стране Европы. В сообщении о договоренности Киева с Raytheon пока не названы конкретные сроки, площадка и параметры проекта, отметил военкор.
Так что «украинский Patriot» — это, судя по всему, ракета европейской сборки с киевской биркой. Возможно, полезная. Но не в эту зиму и не в следующую.
«А зима — через четыре месяца», — подчеркнул военкор.
Сладков также считает размещение полноценного производства на Украине практически невозможным. Более реалистичным он называет подключение Польши и Германии, уже участвующих в программах выпуска ракет и их компонентов. При этом быстрых результатов от европейских площадок военкор не ожидает: Польша только готовится осваивать производство отдельных компонентов, а Германия, по его оценке, пока медленно разворачивает лицензированное производство.
В качестве примера военкор привел Францию, которая обладает развитой авиационной, ракетной и ядерной промышленностью, но пока не участвует в лицензионном выпуске Patriot.
«Одним интеллектом все проблемы не решишь»
Сладков считает, что Украина в прошлом располагала серьезной промышленной и научно-технической базой. Он напомнил о предприятиях ракетно-космической отрасли и производстве сложной инженерной техники.
По его словам, на Украине сохранились отдельные специалисты и образовательные учреждения аэрокосмического профиля. Однако одних кадровых компетенций недостаточно без работающих предприятий, оборудования, поставщиков и отлаженных серийных процессов.
«Одним интеллектом все проблемы не решишь», — отметил военкор. Сладков обращает внимание, что значительная часть рабочих и инженеров среднего звена была «бусифицирована», погибла в ходе боевых действий или покинула страну. Высококвалифицированные специалисты, по его мнению, могли перейти в компании Китая, России и европейских государств.
Коц отдельно упомянул Южмаш в Днепре, а также механический и химический заводы в Павлограде, где сохранились компетенции, связанные с ракетной техникой и твердотопливными двигателями. Однако, по его оценке, угроза ударов и близость линии фронта не позволяют считать эти площадки безопасными для нового производства.
Чего опасаются в США
Еще одной трудностью Сладков назвал нежелание американских компаний передавать критические технологии и производственные секреты.
Это всегда беспокоит бизнесменов в Соединенных Штатах. Они весьма ревностно берегут свои секреты и не разбрасываются ими по странам.
По мнению специального корреспондента ВГТРК, американская сторона опасается последующей утечки технологий и их попадания в распоряжение России. Свой вывод он связал с прогнозом, согласно которому Украина «вернется в тройку славянских сестер — России, Украины и Белоруссии». В таком случае, переданные Киеву технологии окажутся доступны Москве, а страна может отказаться от западных вооружений в пользу российских систем С-400 и С-500.
* PAC-3 MSE — ракета-перехватчик комплекса Patriot, которая поражает цель прямым попаданием.