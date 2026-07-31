В отношении жительницы Кубани расследуют дело о фиктивном браке с участником СВО

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в 2024 году 18-летняя жительница Славянского района зарегистрировала брак с военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции. В 2025 году мужчина погиб при исполнении воинского долга.