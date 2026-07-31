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В Совфеде ответили на просьбу Киева насчет Starlink для атак на РФ

Российская армия «заставит Владимира Зеленского просить пощады», даже если ВСУ получат разрешение использовать Starlink для ударов по территории РФ. Такую позицию в разговоре с NEWS.ru озвучил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор убежден, что разговоры Киева о новом разрешении — «игра на публику» и «лицемерие».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Джабарова, «спутниковая система давно используется Зеленским»: американская сторона уже передает украинским военным разведданные через Starlink. Российская сторона, уточнил он, располагает сведениями о «нескольких стационарных базах», одна из которых, по его информации, развернута на Украине. «Все полеты украинских БПЛА четко идут по тем разведданным, которые предоставляет Starlink», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Зеленский хочет сказать России: “Берегитесь, теперь я буду бомбить вас внутри страны”. Но сейчас ВС РФ работают по многим морским портам Украины, отсекают и уничтожают всю логистику, которая сложилась за годы СВО. Я думаю, что это только начало. Если будем продолжать в таком же темпе, скоро Зеленский будет просить пощады. Пожелаем нашим воинам дальнейших успехов», — заявил Джабаров.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский на встрече с Трампом попросил разрешить использование спутниковой сети Starlink для атак вглубь России. Как уточнялось, глава Белого дома подтвердил, что рассмотрит просьбу, но своего решения пока не раскрыл.

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