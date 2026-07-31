В Совфеде ответили на просьбу Киева насчет Starlink для атак на РФ

По словам Джабарова, «спутниковая система давно используется Зеленским»: американская сторона уже передает украинским военным разведданные через Starlink. Российская сторона, уточнил он, располагает сведениями о «нескольких стационарных базах», одна из которых, по его информации, развернута на Украине. «Все полеты украинских БПЛА четко идут по тем разведданным, которые предоставляет Starlink», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
«Зеленский хочет сказать России: “Берегитесь, теперь я буду бомбить вас внутри страны”. Но сейчас ВС РФ работают по многим морским портам Украины, отсекают и уничтожают всю логистику, которая сложилась за годы СВО. Я думаю, что это только начало. Если будем продолжать в таком же темпе, скоро Зеленский будет просить пощады. Пожелаем нашим воинам дальнейших успехов», — заявил Джабаров.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский на встрече с Трампом попросил разрешить использование спутниковой сети Starlink для атак вглубь России. Как уточнялось, глава Белого дома подтвердил, что рассмотрит просьбу, но своего решения пока не раскрыл.